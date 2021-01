Liliana Rodrigues, ex-concorrente de 'Love On Top', usou as suas redes sociais na manhã desta sexta-feira para partilhar com os seus seguidores um apelo desesperado. A cadela de estimação da jovem empresária desapareceu de madrugada.

"A minha Kira desapareceu esta madrugada na zona dos Arados. É uma Chihuahua de pelo comprido. Por favor, se alguém a levou que a devolva. Ela não aguentará muito tempo sem mim. Ofereço recompensa de 5.000 euros", escreve Liliana ao partilhar a fotografia da 'cãopanheira' com os fãs.

Por fim, a ex-'Love On Top' pede a quem vir ou souber informações sobre a sua Kira que a contacte através do número: 934 600 030.

