Liliana Rodrigues, antiga participante do programa 'Love On Top', da TVI, revelou esta terça-feira aos seus seguidores do Instagram que não quer ser mãe. Um desejo que resolveu colocar de parte depois de ter sofrido três abortos espontâneos.

"Pensas engravidar antes do casamento?", quiseram saber os internautas.

"Nem antes, nem depois. Essa hipótese está completamente excluída da minha vida, filhos só cães", disse a jovem, que com esta resposta levou os fãs a procurarem saber qual o motivo da sua decisão.

Como forma de esclarecer todas as dúvidas, a ex-'Love On Top' divulgou uma imagem arrepiante (que pode ver na galeria mas não é aconselhada ao público mais sensível) de um dos abortos que sofreu.

"Há pessoas que continuam a lutar e a querer e há outras que entendem os sinais que Deus lhes dá de outra forma. Acho que o que tiver de ser será. Está tudo nas mãos de Deus. Mas também acho que quando alguém se apanha com 'uma coisa destas' na mão a mente dá uma volta enorme. E a minha decisão é de não querer", esclarece.

