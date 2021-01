Jéssica Fernandes foi na tarde de segunda-feira uma das primeiras convidadas de Iva Domingues do novo 'Extra' do programa 'Big Brother - Duplo Impacto'.

A jovem fadista esteve no formato para falar sobre a sua participação no 'Big Brother - A Revolução' e sobre todos os rumores que marcaram a sua saída do reality show.

Segundo Iva Domingues, há quem diga que os seguidores de Jéssica estão a juntar dinheiro para lhe oferecerem um valor igual ao que esta teria arrecadado caso tivesse conseguido vencer o programa: 50 mil euros.

"Já ouvi isso, mas acho que não é verdade. Se for verdade, a minha alma fica parva. Não quero que ninguém gaste dinheiro comigo e não quero que ninguém se sinta obrigado a fazer isso", reagiu Jéssica F. ao ser questionada sobre o tema.

A jovem que ficou em segundo lugar na final do 'Big Brother - A Revolução', no qual foi Zena a vencedora, explicou que nunca se preocupou com o valor monetário do prémio e que caso tivesse vencido teria entregue todo o dinheiro aos pais.

"Eu não quero assim tanto saber do dinheiro, a mim interessa-me as coisas que nos fazem felizes", termina.

