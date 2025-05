Com o fim da sua participação no programa 'Match of the Day', onde cumpria o papel de apresentador, Gary Lineker recebeu uma proposta para se manter no pequeno ecrã... mas num reality show.

O ex-futebolista foi convidado a entrar no 'Big Brother' numa versão com celebridades, no entanto, esse não é o caminho que quer seguir. O seu agente apresentou um elevado valor para terem a sua presença no programa, mas a resposta foi negativa, pois ia "acima do orçamento" disponível. E, na verdade, segundo o próprio, não iria de qualquer maneira.

"Disseram que estava um pouco acima do orçamento deles. Na verdade, também não iria nem por 100 milhões de libras (quase 120 milhões de euros)", disse.

Leia Também: Jogador do Estrela da Amadora foi pai pela terceira vez