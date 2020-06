Lili Reinhart, atriz de 'Riverdale', publicou um texto na sua página de Instagram onde assume bissexualidade.

"Embora nunca tenha anunciado isto antes publicamente, sou uma mulher bissexual orgulhosa", escreveu artista, de 23 anos, nas stories, esta quarta-feira, 3 de junho. Uma informação que chega juntamente com a demonstração do seu ao "West Hollywood LGBTQ + for #BlackLivesMatter protest". "Vou-me juntar a este protesto hoje", acrescentou. "Junta-te", concluiu.

