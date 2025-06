Lili Caneças tem passado os seus dias pelo Mónaco e pela Riviera Francesa onde está na companhia da sua filha Rita, do neto Pedro e da namorada deste, Anastasia Dzyuba.

E foi em Monte Carlo, no Mónaco, que se cruzou com Sofia Richie Grainge, filha do cantor Lionel Richie e muito conhecida nas redes sociais. Sofia é norte-americana, modelo e influencer com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram.

As duas tiraram uma selfie, tal como Lili fez questão de mostrar na sua página pessoal.

"Uma selfie tirada pela Sofia Grainge, adorei conhecer-te e à tua família que estavam a almoçar no Café de Paris", escreveu Lili na legenda da partilha.

