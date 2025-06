Lili Caneças está de férias num dos sítios mais glamourosos da Europa: Saint-Tropez, uma cidade costeira da Riviera Francesa.

A socialite foi com a filha Rita Caneças, com o neto Pedro Caneças e com a namorada deste, Anastasia Dzyuba.

Restaurantes, clubes de praia e mergulhos no Mediterrâneo são algumas das atividades que a família tem aproveitado para fazer.

Veja algumas imagens na galeria.

