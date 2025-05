"Viver sozinha não tem nada a ver com solidão", foi com esta frase que Lili Caneças deu início a um desabafo sobre o facto de há vários anos viver apenas com a sua companhia.

A socialite, de 81 anos, é divorciada e já com os filhos criados, motivo pelo qual vive sozinha na sua residência em Cascais.

"Viver sozinha é um luxo! Não tenha medo, seja a sua melhor companhia", escreveu ainda na partilha, que mereceu aplausos por parte de amigos e seguidores.

