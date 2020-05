Lili Reinhart e Cole Sprouse decidiram colocar um ponto final na relação de quase três anos, como confirmou uma fonte ao Page Six. O casal acabou o namoro recentemente e ficaram de quarentena separados, perante a pandemia do novo coronavírus.

Recorde-se que Lili e Cole começaram a namorar em 2017, ano em que estreou 'Riverdale', onde interpretam Betty e Jughead.

O agora ex-casal já tinha estado no centro das atenções precisamente por rumores que alegavam que se tinha separado no ano passado, especulações que acabaram por negar. No entanto, agora uma fonte afirma que "se separam antes da pandemia". "Eles continua a ser bons amigos", destacou ainda.

