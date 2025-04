Meghan Markle tem estado muito ativa nas redes sociais. A duquesa de Sussex tem brindado os seguidores com receitas, muitas delas de forma a publicitar a sua marca, a As Ever.

A mais recente publicação é de uma sobremesa que faz em casa, baseada numa receita da sua avó.

"Usei a receita de pudim de banana da minha avó, a qual mudei um pouco, para fazer um pudim de baunilha caseiro com camadas de chantilly fresco, morangos embebidos em sumo de limão fresco e um toque de açúcar.

Fatias de banana e wafers de baunilha são colocadas em camadas para este doce que batizámos em homenagem a Lili (filha mais nova de Meghan, Lilibet Diana): Chantilly Lili", escreveu Meghan na legenda do vídeo onde aparece a cozinhar.

