Leona Lewis recorreu à sua página de Instagram para denunciar um episódio no qual se diz ter sentido humilhada pelo designer de moda Michael Costello. A situação terá acontecido em 2014, durante a Semana da Moda de Nova Iorque, quando a artista foi convidada a desfilar com um vestido da assinatura do estilista

Durante a prova do vestido, ficou evidente que a peça não estava adequada ao corpo da cantora e que teriam de ser feitos ajustes. Mas Michael Costello recusou-se a fazê-lo e rapidamente 'dispensou' Leona Lewis, tendo falhado o compromisso profissional entre ambos.

"Foi constrangedor e muito doloroso. Porque eu não tinha medidas de modelo, não fui permitida a usar o seu vestido", afirmou.

Leona Lewis recordou que teve de "inventar desculpas" à imprensa para justificar o facto de não cumprir o acordo esperado, tendo-se sentido profundamente "humilhada" com a situação.

A cantora confessou ainda que esta experiência foi de tal forma traumática que lhe criou inseguranças e afetou a sua relação com o próprio corpo durante vários anos.

