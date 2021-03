Lenny Kravitz regressa à representação ao lado de Josh Duhamel, Sonia Braga e Jennifer Lopez, que também é uma das produtoras de "Shotgun wedding", uma comédia romântica realizada por Jason Moore. O início das gravações esteve inicialmente previsto para o verão de 2019 mas sofreu um atraso e, por causa da pandemia viral de COVID-19, acabou por ser adiado para o mês passado. O artista norte-americano de 56 anos está, neste momento, na República Dominicana a gravar e tem partilhado imagens dos bastidores.

O novo filme, que também inclui cenas gravadas em Boston, nos EUA, marca o regresso ao trabalho do cantor, compositor, produtor discográfico, instrumentista e ator. Após o início da pandemia, que obrigou ao cancelamento da digressão "Here to love", Lenny Kravitz refugiou-se nas Bahamas, onde reside grande parte do ano. Apesar de ser sobretudo conhecido pela música, o artista, que pode (re)ver de seguida, já participou como ator em seis filmes. "Precious", em 2009, foi o mais aplaudido e aclamado pela crítica.