Lena Dunham está a namorar com o músico Luis Felber, como avança o Page Six.

A atriz, de 35 anos, diz que o companheiro "é a melhor pessoa que já conheceu" nos últimos meses, depois de se terem conhecido em Londres, onde a artista vive atualmente.

Felber atua com o nome Attawalpa, em homenagem ao rei Atahualpa. Recentemente, Dunham falou do companheiro, em maio, quando partilhou o vídeo da música 'Yellow Fingers', de Attawalpa.

Além disso, em abril, também promoveu no Twitter a conversa que Felber teve com Kate Nash no 'Lovely Radio Programme'. "O Luis está a partilhar os seus pensamentos sobre as emoções, saúde mental, problemas com vícios e a paixão e entusiasmo duradouro pela música", destacou na altura.

Embora não tenha mencionado o nome de Felber, a atriz disse ao New York Times sobre a nova relação, também no passado mês de abril: "Já se passaram alguns meses... sinto-me muito sortuda". Na mesma entrevista, contou que o companheiro era músico e tinha sido criado em Inglaterra.

