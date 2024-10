Miguel Vicente esteve hoje, dia 18, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa da tarde da TVI. O antigo vencedor do 'Big Brother' falou da fase feliz que está a viver, uma vez que dentro de dois meses será pai pela primeira vez.

Questionado como conheceu a companheira, e mãe do filho, este respondeu: "Foi numa noite em que estava a dar uma festa em minha casa e a Beatriz foi com umas amigas. Conseguimos estar ali num ambiente mais íntimo em que estivemos mais à vontade e a partir daí foi muito natural. Nenhum dos dois queria uma relação, apenas curtir o momento", lembrou.

O entrevistado afirmou que ele e a companheira "iam vivendo juntos" e que apesar de Beatriz tomar a pílula, acabou por engravidar.

"Falamos com os pais, os meus e os dela, e assim que tivemos o apoio de ambas as partes foi facílimo", realçou, garantindo que irá cumprir um sonho.

Leia Também: O amor está no ar! Madalena Aragão mostra "date" com João Neves