Manuel Luís Goucha foi até Vila do Conde para se encontrar com Fábio Coentrão. O apresentador esteve à conversa com o antigo jogador de futebol, conforme revelou na sua página de Instagram através de uma fotografia na qual posa com Coentrão e a companheira, Andreia.

"Hoje foi dia de conversar com Fábio Coentrão na terra que o viu crescer, Caxinas (Vila do Conde)", afirmou.

"Revisitámos locais que marcam a sua infância, adolescência e vida presente. Também Andreia, a sua companheira se juntou à conversa (mas há mais surpresas!)", realçou.

"Obrigado ao casal pela simpatia e disponibilidade. Para ver em breve no @gouchatvi E por Vila do Conde me quedo!", completou.

