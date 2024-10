O romance de Madalena Aragão e João Neves segue de 'vento em popa', é caso para se dizer.

Apesar de o casal ser discreto, a verdade é que há momentos em que fazem partilhas um sobre o outro nas redes sociais. Aquela que aqui destacamos é um exemplo.

Na sua página de Instagram, conforme poderá ver de seguida, a atriz partilhou uma imagem do antigo jogador do Benfica e atual do Paris Saint-Germain durante um "date", isto é, um encontro num restaurante de sushi.



© Instagram - Madalena Aragão

Leia Também: Madalena Aragão declara-se a João Neves: "Parabéns à minha pessoa"