Melissa McCarthy recorreu à sua conta de Instagram para se declarar publicamente ao marido no dia em que celebraram 19 anos de casamento.

"Há 19 anos, tornei-me a miúda mais sortuda do mundo. Estou grata todos os dias por me ter casado com o meu melhor amigo e companheiro de perucas", escreveu a atriz numa publicação partilhada na terça-feira, 8 de outubro.

O casal conheceu-se quando estudava comédia na The Groundlings Theater and School, em Hollywood.

Melissa McCarthy e Ben Falcone casaram a 8 de outubro de 2005 e têm duas filhas, Vivian e Georgette.