Depois de terem participado no 'Casados à Primeira Vista', da SIC, Tatiana Oliveira e Bruno Magalhães uniram-se no amor e casaram-se numa cerimónia religiosa. Hoje mantêm-se juntos e têm um filho em comum, Artur Maria.

Esta terça-feira, dia 8 de outubro, o casal comemorou uma data especial, os quatro anos de matrimónio. E fizeram questão de celebrar junto dos seguidores.

"Hoje fazemos quatro anos do nosso casamento religioso. Parabéns a nós, Bruno Fernandes", escreveu Tatiana Oliveira na legenda de um vídeo com imagens do casamento. A publicação foi também destacada na página de Bruno.

