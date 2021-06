Depois de se ter separado de Ana Garcia Martins, mais conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', Ricardo Martins Pereira assumiu no Instagram o seu novo amor.

Apesar de não ter revelado a identidade da nova companheira, os rumores apontam para a economista e modelo Sara Veloso, que também partilhou na mesma rede social uma fotografia suspeita na qual parece estar com Ricardo Martins Pereira.

No entanto, um recente vídeo publicado por Ricardo não deixa margem para dúvidas sobre a relação. Nas imagens, o ex-marido de 'Pipoca' surge a beijar o novo amor.

Uma partilha que não foi bem recebida por todos os internautas, tendo sido alvo de várias críticas.

Aliás, recentemente, Ricardo Martins Pereira, também conhecido como 'O Arrumadinho', acabou por receber diversas reações negativas, mas houve uma em particular que mereceu a sua resposta.

"Toda a gente tem o direito de ser feliz. Não há dúvidas em relação a isso. Mas o que leva um homem bem resolvido, pai de filhos, só ser feliz com namorada? Não conseguir ficar, por exemplo, uns anos sozinho? Porque é que os homens são tão dependentes? É por causa do sexo? Não consigo entender a necessidade de arranjar 'logo' alguém. Mesmo que tenha demorado 6,7,8,9 meses, um ano. […] E isto nem tem nada a ver com defender ou não a 'Pipoca'. Ela é-me indiferente. É mesmo por ti, por achar que eras homem e senhor da tua vida, independente. Sem precisar de muletas para estar na vida. A rapidez (mesmo que tenha sido um ano) com que refizeste a vida, mostra que não sabes estar sozinho", comentou uma seguidora, palavras que, entretanto, já não se encontram visíveis na publicação.

Perante tal mensagem, Ricardo Martins Pereira respondeu: "Um homem dono e senhor da sua vida, como dizes, faz aquilo que bem entende com a sua vida. O que leva alguém, que não conhece outra pessoa, não sabe nada de nada da vida dela, não tem contexto nenhum sobre nada, a julgar ou opinar sobre as opções de vida dos outros? Já viu o que seria se eu entrasse no seu perfil e começasse a julgá-la ou a opinar sobre as suas opções de vida? Seguramente há muitas com que posso não concordar ou me identificar".

Mas não ficou por aqui. "Isso dá-me o direito de julgar ou opinar nas plataformas das outras pessoas? Não. Vivemos na época da ditadura da aceitação. E ainda bem. Temos de aceitar as opções dos outros e aceitar que os outros as tomam porque assim o querem fazer e porque assim entendem ser o melhor para si. Já viu o que seria eu decidir a minha vida de acordo com o que os outros acham correto ou mais indicado?", acrescentou.

Antes de terminar, disse ainda: "Acha que eu não deveria estar numa relação em pelo menos um ano. Outras pessoas acharão seis meses. Outras um mês. Outras não ligam a isso. Eu faço aquilo que acho que é melhor e mais indicado para mim, independentemente da opinião dos outros, sobretudo da opinião de quem não me conhece e não sabe nada sobre a minha vida (embora ache que sim)".

