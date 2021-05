Ana Garcia Martins esteve esta quarta-feira, dia 19, à conversa com Manuel Luís Goucha no programa das tardes da TVI. A 'Pipoca Mais Doce', como é conhecida entre o público, abriu o coração e pela primeira vez revelou alguns pormenores sobre o processo de separação com Ricardo Martins Pereira - 'O Arrumadinho'.

"A separação obviamente fragiliza uma pessoa, fragiliza duas pessoas, fragiliza uma família, fragiliza outras pessoas que estão à volta", confessa a digital influencer, que tem dois filhos em comum com o jornalista: Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois.

"Encarei a separação como um falhanço enquanto projeto, porque casei a achar que era para a vida mas também sinto que não é uma porta que está fechada", garante, assumindo pela primeira vez que existe a possibilidade de uma reconciliação entre o casal.

"O Ricardo continua a ser a pessoa mais importante da minha vida, o meu melhor amigo, a pessoa em quem eu mais confio, a pessoa que mais me ajudou ao longo da minha vida. Sei que posso contar com ele para tudo", assegura. "Ele é a minha família e estamos os dois a passar por um processo que não sabemos como é que vai acabar", acrescenta.

Ana Garcia Martins admite ter tido uma "quota de culpa" na separação, em causa estiveram os muitos projetos profissionais que a deixaram com falta de tempo para a vida pessoal.

"Acho que a nossa relação não terminou por falta de amor, terminou porque a vida… aquela falta de tempo que temos e às vezes nos esquecemos de coisas que são importantes e que são prioritárias. Eu assumo a minha quota de culpa. Assumo, foi um ano muito agitado para mim, o ano passado foi o ano em que mais trabalhei [...] e descurei de facto muita coisa que não devia ter descurado, que é importante e que é o que sustenta uma relação.

Ana e Ricardo acharam que o melhor seria estarem afastados durante um tempo, mas "não deixou de haver amor" e o jornalista continuou a ser "um super pai, sempre presente".

"O futuro desta relação não é uma porta fechada, de todo, está em aberto", garante, revelando ao ser questionada por Goucha que tem esperança em voltar a ver a sua família reunida.

"Gostava muito de voltar a ter a minha família reunida, dou importância ao conceito e família. Acho que se a minha vida não passar por ele, dificilmente encontrarei alguém que goste tanto de mim", confessa, explicando que é agora o tempo que irá ditar o futuro do casal.

