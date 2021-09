Lena Dunham é oficialmente uma mulher casada. A criadora de 'Girls', de 35 anos, deu o nó com Luis Felber, também de 35, este fim de semana, noticia a revista People.

Na sua conta de Instagram, Felber deu uma pista aos fãs sobre o que ia acontecer este domingo, dia 26 de setembro, ao partilhar a música dos The Zombies - 'This Will Be Our Year'.

Os representantes de Dunham não quiseram comentar o assunto quando questionados pela revista sobre a cerimónia.

Note-se que a atriz confirmou que estava num relacionamento com o músico no passado mês de abril, durante uma entrevista ao The New York Times.

"Já passaram alguns meses. Sinto-me realmente sortuda", disse na altura, acrescentando que o companheiro é "a melhor pessoa que alguma vez conheceu".

Leia Também: Olivia Rodrigo deixou muito pouco à imaginação com este vestido