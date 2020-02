Enquanto na SIC Clara de Sousa entrevistava Alexandra Lencastre no Jornal da Noite, na TVI foi transmitida uma reportagem com Cláudio Ramos. Uma peça que serviu para dar as boas-vindas à nova contratação do canal.

Cláudio será o novo apresentador da próxima edição do 'Big Brother', que vai estrear em março, e a jornalista Susana Pinto quis logo saber o que é que o novo rosto do canal procura na sua nova casa. "Realização, bons momentos, diversão, crescimento e entretenimento", destacou.

O novo apresentador confessou que já 'sabia' que regressar à estação de Queluz de Baixo era uma realidade que iria existir, mas não esperava que fosse "tão rápido". "É uma enorme responsabilidade", realçou.

Cláudio desde sempre sonhou com um percurso em televisão e, admite, "nunca quis ser outra coisa". "Isto é um mundo que eu sempre quis para mim e trabalhei sempre com este foco. Nunca permiti que ninguém me dissesse 'não és capaz', e muitas pessoas disseram-me", afirmou. "É muito importante tu focares-te no teu sonho, digam o que disserem", acrescentou.

Foi Nuno Santos, o atual diretor de Programas da TVI, que fez o convite a Cláudio Ramos, deixando o seu "mundo ao contrário". "É a segunda vez. Já o tinha feito há uns anos e agora volta a fazê-lo", disse.

Ao lembrar o dia em que recebeu a chamada de Nuno Santos, Cláudio confessou que na altura soube logo que iria haver um convite para a estação, mas nunca imaginou que seria para apresentar o reality show. "Quando ele me disse, gelei", partilhou.

"Tenho a noção do que é este projeto, é um programa que eu acompanho há muito tempo e sei a dinâmica que vai dar à estação nesta altura", continuou. "Lembro-me de escrever, chorar, pegar no telefone e querer contar. Mas não podia", lembrou ainda.

Durante a reportagem, Cláudio falou de Teresa Guilherme, que apresentou o 'Big Brother' em edições anteriores. "Aprendi muito com a Teresa. Ela deu-me muitas oportunidades", afirmou.

