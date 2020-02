Alexandra Lencastre é a mais recente aposta da SIC, contratação que foi anunciada há pouco mais de uma semana.

Após deixar a TVI para iniciar novos projetos profissionais na estação rival, a atriz esteve no Jornal da Noite, este domingo, para falar da mudança.

Inicialmente, Alexandra recordou os tempos em que esteve na SIC, em 1992, falando deste seu regresso à estação, passados tantos anos.

"[...] A juventude e perspectiva de ver um futuro de uma estação nova, a começar com programas novos, cenários completamente diferentes, uma proposta que foi uma pedra no charco no mercado português... Para mim, obviamente, foi um deslumbramento e eu entrei um bocadinho em pontinhas, com a consciência própria da idade e do percurso que tinha até aqui", começou por dizer em conversa com Clara de Sousa.

Muito feliz por estar prestes a viver novos desafios, Alexandra Lencastre reconhece também que - além do "entusiasmo" - tem uma "responsabilidade acrescida". "Tudo o que fazemos tem que ser pesado e medido de outra maneira", salientou.

Questionada sobre o que pode fazer na SIC para marcar a diferença, a atriz respondeu: "Do meu coração posso dar tudo. Quando trabalho sou um bom soldado, sou obediente, adoro ser dirigida, adoro que me provoquem e adoro desafios. Adoro lutar para corresponder... isso é o que me dá vida. Esta transformação fez-me renascer. Isto é um agradecimento muito sentido".

Alexandra não vai estar apenas presente na ficção da SIC, também vai abraçar um programa. "Eu gosto muito de conversar e sou muito curiosa. O entretenimento e a apresentação também me seduzem. Já tive algumas experiências boas, outras menos boas, mas aqui tive esta oportunidade e a confiança da parte de quem me convidou para apresentar um programa na SIC Mulher. Estou bastante entusiasmada porque é um começo giro, diferente... Vou ter uma nova equipa... Eu gosto muito de trabalhar os conteúdos e de ter ideias", destacou.

