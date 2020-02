O mundo televisivo tem estado cheio de novidades nos últimos tempos. Neste sentido, uma das mais recentes contratações da SIC foi a atriz Alexandra Lencastre.

Nas redes sociais, a artista teve a oportunidade de partilhar com os seus seguidores as primeiras imagens da sua chegada à estação, na qual foi muito bem recebida por Daniel Oliveira, diretor de programas do canal.

"Daniel Oliveira leva-me a conhecer a nova SIC. A minha nova casa, o meu desafio para 2020", afirmou na legenda da publicação.

Por seu turno, Cláudio Ramos fez o caminho inverso e vai trabalhar para a TVI como apresentador do reality show 'Big Brother'.

Leia Também: TVI quebra silêncio sobre saída de Alexandra Lencastre