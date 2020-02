Foi no final da semana passada que foi anunciado que Alexandra Lencastre iria deixar a TVI para assinar contrato com a SIC. Uma mudança que foi agora comentada pela estação de Queluz, que fez questão de emitir um comunicado onde fala sobre a despedida da atriz.

"Com o final das gravações da novela 'Na Corda Bamba', despedimo-nos ontem [dia 12 de fevereiro] da atriz Alexandra Lencastre. No momento em que se fecha este ciclo, ficam as extraordinárias memórias de um caminho aberto pela TVI, mas feito em conjunto e partilhado com milhões de portugueses", começa por adiantar a nota enviada às redações.

"A TVI deve, por certo, bastante ao talento da Alexandra. Estamos em crer que estes anos foram para a 'Alex', tempos de partilha dos seus sentidos em pleno, connosco, com as nossas produções e com as pessoas que as fazem todos os dias. Com muito respeito, admiração e mútua cumplicidade. Mas agora vem aí o seu futuro e a Alexandra inicia uma nova fase da sua longa carreira. A TVI agradece a Alexandra Lencastre o valioso contributo dado e deseja-lhe o melhor para os dias que tem pela frente", remata.

De referir que as contratações das estações rivais continuam a dar que falar. Isto porque, depois de Alexandra, foi a vez da TVI anunciar que Cláudio Ramos será o apresentador da nova edição do 'Big Brother', que vai estrear em breve.

