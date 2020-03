De férias no Rio de Janeiro, no Brasil, Maria João Bastos tem aproveitado para descansar e, claro, para matar saudades de um país que tanto gosta e dos muitos amigos que tem por lá. E foi precisamente tendo em conta esta última premissa que na noite desta quarta-feira a atriz se encontrou com o português Paulo Rocha.

"Amigos assim", pode ler-se na legenda de um registo onde os dois atores posam juntos no Leblon.

Paulo Rocha vive há vários anos no Brasil. O ator, que durante vários anos foi o galã das novelas portuguesas, continua a trabalhar na área da ficação no país de Vera Cruz. Por lá encontrou o "amor da sua vida", Juliana Pereira da Silva, com quem até já tem um filho em comum.

Leia Também: Carnaval do Brasil: Maria João Bastos arrasa no Baile do Copa