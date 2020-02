Decorreu este sábado, dia 22, no hotel Copacabana Palace, o tradicional Baile do Copa - um dos festejos mais famosos do Carnaval do Brasil.

Tal como em anos anteriores, também em 2020 o evento contou com a presença de Maria João Bastos.

A atriz portuguesa destacou-se entre as celebridades brasileiras com um deslumbrante look dourado. Modelito com o qual passar despercebida se tornou missão impossível.

Veja o look completo na galeria.

