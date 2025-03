É na companhia do namorado, José Condessa, que Luisinha Oliveira tem aproveitado todos os momentos do Carnaval do Rio de Janeiro, destino no qual o casalinho se encontra agora de férias.

Os dois tiveram a oportunidade de ir ao Baile do Copacabana Palace, local no qual conheceram a atriz brasileira Paolla Oliveira, considerada uma das rainhas da época.

Na galeria poderá ver as imagens partilhadas por Luisinha na 'cidade maravilhosa'.

