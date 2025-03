Lusinha Oliveira foi uma das celebridades que viajou para o Brasil nesta época tão festiva para o país: o Carnaval.

A modelo foi acompanhada pelo namorado, José Condessa e por alguns amigos.

Além de aproveitar o tempo para descansar, ir à praia e, claro, namorar, esteve também a assistir a alguns dos desfiles do Rio de Janeiro. Chegou, inclusivamente, a tirar uma fotografia com Paolla Oliveira, uma das rainhas do Carnaval.

Esta quinta-feira, 6 de março, Luisinha partilhou com os seguidores algumas fotografias e vídeos desta sua viagem marcante.

"Primeira semana no Brasil com muita praia, água de coco, comida boa, música, muito samba, sorrisos, pores e nasceres do sol, boa companhia e uma das noites mais memoráveis da minha vida em Sapucaí. Ainda sem palavras para tudo o que vi e vivi ontem", escreveu na legenda.

Ora clique na galeria para ver as imagens partilhadas pela modelo.

