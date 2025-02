A TVI vai fazer 32 anos no dia 20 de fevereiro e, como não podia deixar de ser, o canal irá celebrar com um grande evento que vai reunir as grandes celebridades do mesmo.

A Gala do 32.º aniversário decorrerá no dia 22 de fevereiro, no Casino do Estoril.

Esta quarta-feira, 12 de fevereiro, a TVI partilhou nas redes sociais as categorias nomeadas da ficção portuguesa. Entre elas, o público pode escolher a 'Melhor Novela', a 'Melhor Série' e a 'Melhor Comédia'.

'A Única Mulher', 'Cacau', 'Meu Amor', 'Na Corda Bamba', 'Ouro Verde' e 'Para Sempre' são as novelas nomeadas. Por sua vez, na categoria de 'Melhor Série' concorrem: 'A Filha', 'Jacinta', 'Equador', 'Pecado', 'Sr. Rui' e 'Tony'. Por último, 'Festa é Festa', 'Rua das Flores' 'e 'Vizinhos Para Sempre' são as nomeadas para 'Melhor Comédia'.

Os vencedores serão revelados durante a gala.

Leia Também: 'A Protegida', a nova novela da TVI, já tem data da estreia