São muitas as pessoas que têm ainda na memória a novela 'Escrava Isaura', um verdadeiro sucesso do pequeno ecrã que conquistou milhares de telespectadores no final da década de 1970.

A trama será hoje, 1 de março, lembrada por Manuel Luís Goucha, uma vez que o apresentador irá estar à conversa com uma das atrizes que integrava o elenco, Maria das Graças.

"Foi Santa em Escrava Isaura, uma novela brasileira que correu mundo com enorme sucesso, em finais da década de 70 (lembra-se?) . É Baobá na novela Cacau. Nasceu no estado de Minas Gerais, vive em Portugal há 46 anos. Maria das Graças é hoje minha convidada", informou o comunicador na sua página de Instagram.

Eis a partilha:

