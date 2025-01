Manuel Luís Goucha recebeu hoje, dia 22, no seu programa das tardes na TVI Rui Santos. No final da conversa, o jornalista ofereceu a Goucha um presente curioso e muito original: um retrato caricatural do apresentador.

"Acabei de conversar com alguém que muito admiro pela dedicação e empenho ao trabalho e pela sensibilidade com que cumpre a vida: Rui Santos", notou Manuel.

"No minuto final o Rui surpreendeu-me com a oferta de um maravilhoso trabalho do Carlos Laranjeira, cheio de detalhes, da colher de pau ao globo de ouro, do sorriso ao olhar curioso com que abraço a vida", completou, mostrando o retrato em questão.