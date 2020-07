No que toca a estilo, Kate Middleton e a rainha Letizia são das figuras mais seguidas entre os membros das famílias reais... e parecem ter gostos semelhantes em algumas peças. Recentemente, a monarca espanhola chamou a atenção pela tendência em usar sandálias de cunha durante a digressão por Espanha - um tipo de calçado que também compõe os visuais da mulher do príncipe William.

Kate revelou-se também uma adepta deste tipo de calçado, tendo-o usado numa aparição pública que fez no final do mês de junho.

No caso da duquesa de Cambridge, optou por conjugar umas alpercatas de cunha nude com um vestido midi, lilás com padrão floral.

Confira em detalhe na galeria.

