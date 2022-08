Lea Michele contou com uma celebração especial este fim de semana. O filho da atriz, Ever Leo, fruto do casamento com Zandy Reich, completou dois anos.

No Instagram, Lea Michele partilhou algumas fotografias, onde mostra também o bolo de aniversário, e deixou uma mensagem ao filho.

"Feliz segundo aniversário para o nosso doce Ever. A mamã e o papá amam-te mais do que jamais saberás", escreveu.

