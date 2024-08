Lea Michele deu aos fãs um vislumbre da nova fase da sua vida enquanto mãe de duas crianças.

A atriz completou 38 anos esta quinta-feira, dia 29 de agosto, e mostrou aos seguidores da sua página de Instagram uma imagem dos festejos e em que aparece com os dois filhos.

Além de se poder ver o pequeno Ever, de quatro anos, a mamã mostrou ainda a bebé recém-nascida Emery.

© Instagram_leamichele

De recordar que ambas as crianças são fruto do casamento de Lea Michele com Zandy Reich.

