Joana Diniz fez questão de preparar uma (grande) festa para o enteado, Rafael, inspirada no Batman.

No Instagram, a ex-concorrente do 'Big Brother' e 'Casa dos Segredos' publicou um vídeo onde mostra detalhes da comemoração, referindo que foi tudo preparado à última hora.

"Foi a festa do meu mini batman. Confesso que foi um desafio gigante, o maior até hoje. Lembrou-se a duas semanas que queria uma festa assim… e se quis então bora fazer mesmo com todas as dificuldades", começou por dizer, deixando depois alguns agradecimentos a quem a ajudou a concretizar o desejo do menino.

"[...] A todos os presentes, o meu obrigada. Foi um dia especial. Como amar, cuidar e educar de quem de nós não saiu. Não precisa de sair, basta sentir. Meu Rafael, isto foi do meu mais profundo coração", rematou.

Leia Também: Joana Diniz exibe curvas em biquíni. "Maravilhosa"