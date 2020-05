A edição do programa 'Fora d' Horas', onde são comentadas as imagens do novo 'Big Brother Zoom', da TVI, contou esta segunda-feira com uma convidada especial: Lara Machado.

A antiga concorrente da terceira edição do programa 'Big Brother' estreou-se como comentadora ao lado de Hugo Sousa e Marta Cardoso.

Recorde-se que o extra 'Fora d' Horas' é apresentador por Maria Botelho Moniz. Quanto ao painel de comentadores, este vai variando e dele fazem parte nomes como Ana Garcia Martins, Ana Arrebentinha, Pedro Crispim e Cinha Jardim.

