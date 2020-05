No próximo domingo um dos 18 concorrentes da nova edição de 'Big Brother' vai ser expulso e ver terminada a sua participação no programa. Todos os participantes vão entrar na casa mais vigiada do país, mas um dos nomeados (Pedro Soá, Fábio e Diogo) terá de sair logo de seguida.

Porém, o leque de participantes não ficará reduzido por muito tempo. Há dois novos concorrentes prontos a entrar em isolamento para entrarem na casa a qualquer momento.

"A partir da próxima semana, dois novos concorrentes entram em quarentena. O que significa que esse dois novos concorrentes entram na casa a qualquer momento", referiu Cláudio Ramos no final da gala de ontem, dia 3 e abril.

