Kristin Cavallari e Jeff Dye ainda não assumiram publicamente a relação, mas as mais recentes notícias não deixam dúvidas.

Como mostra o TMZ, o casal foi 'apanhado' a beijar-se durante as férias no México. Nas referidas fotografias, ambos aparecem muito felizes, em momentos carinhosos que não passaram despercebidos aos paparazzis. No entanto, o casal aparenta não querer assumir oficialmente uma relação para já.

No Instagram, a atriz publicou uma fotografia sobre os seus mais recentes dias de descanso, onde parece estar com o mesmo biquíni mostrado pelos paparazzi, não tendo no entanto identificado Jeff Dye.

Recorde-se que Kristin Cavallari anunciou em abril o divórcio de Jay Cutler. Em outubro, foi vista pela primeia vez em público com Jeff, em Chicago, nos Estados Unidos.

Leia Também: Kristin Cavallari não podia estar mais grata pelos filhos