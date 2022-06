Khloé Kardashian tentou esclarecer os rumores que alegam que a mãe, Kris Jenner, casou-se em segredo com Corey Gamble.

Num vídeo promocional de 'The Kardashians', obtido pela E! News, Khloé diz à mãe que várias fontes alegaram que o casal - que começou a namorar em 2014 - deu o nó em segredo.

"Ouvi muitas pessoas dizerem que casou em segredo", diz Khloé à mãe. "Não, não casei em segredo", respondeu Kris Jenner.

"Deixa-me ver as mãos", pediu Khloé à mãe, questionando um anel que Kris Jenner tinha. "Parece que sim", acrescentou.

"Para. Achas que me ia casar e não tinha uma grande festa?", destacou Kris Jenner. "Não, Khloé, não casei em segredo. Juro por Deus, por todos os meus filhos", frisou, acabando com as suspeitas da filha.

