Khloé Kardashian não deixa de lado os treinos e mantém a atividade física mesmo aos feriados.

No dia em que se comemorou o Memorial Day nos Estados Unidos, feriado nacional que acontece anualmente na última segunda-feira de maio, a celebridade partilhou algumas imagens captadas no ginásio.

Quase a completar 38 anos, no dia 27 de junho, Khloé Kardashian exibiu as curvas. Veja as imagens no vídeo da galeria.

