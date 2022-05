Khloé Kardashian deu uma entrevista na qual referiu que consegue lidar com o escrutínio de que é alvo nas redes sociais, mas que houve um rumor em particular que considerou "ofensivo".

“Costumava ficar chateada quando as pessoas diziam que eu tinha feito 12 transplantes à cara. ‘Oh meu Deus, eu fiz’?. ‘Isso é uma loucura’”, desabafou no podcast ‘Not Skinny But Not Fat’.

A Kardashian, de 37 anos, tentou perceber de onde o rumor surgiu, garantindo que apenas fez uma rinoplastia.

“Não me chateou, ofendeu-me. Não conseguia perceber porque é que as pessoas pensavam isso. Fiz uma rinoplastia e adorei o resultado. Quero que toda a gente saiba… Nem me interessa mentir sobre isso”, garantiu.

“Mas a coisa sobre os transplantes, apenas queria perceber porquê”, acrescenta, garantindo que tal já não a afeta.

