Khloé Kardashian captou as atenções dos fãs ao partilhar uma fotografia no Instagram, onde surge com um biquíni cor de rosa.

A celebridade, de 37 anos, exibiu as novidades da sua coleção 'Good American', mas a barriga definida foi um dos principais destaques.

Uma imagem onde a boa forma não passa, de todo, despercebida e que recebeu muitos elogios.

