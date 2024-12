Khloé Kardashian não tem por hábito falar publicamente do irmão mas abriu uma exceção, tendo feito raros comentários sobre Rob.

"Amo todos os meus irmãos, mas acho que é com o Rob que mais me identifico", disse ao Bustle. "Sinto o que ele sente - as lutas que ele tem, ou apenas querer ficar longe dos olhos públicos, ou apenas sentir que ele não se encaixa ou que está a ser julgado pela aparência", partilhou ainda a celebridade, segundo a People.

"Sinto que fomos criados em pares: a Kourtney com a Kim, eu e o Rob, e a Kendall e Kylie. Simplesmente sinto que somos protetores um do outro. Amo isso", acrescentou.

Leia Também: Khloé Kardashian partilha adorável fotografia dos filhos