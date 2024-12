Não precisa de acompanhar as Kardashians/Jenners para saber que adoram exibir as suas lingeries. O jeito para vestir (e vender) roupas íntimas está praticamente no seu ADN.

Kendall, por exemplo, tem usado roupas íntimas para a Victoria's Secret desde o final da década de 2010 e, mais tarde, como modelo da Calvin Klein. Enquanto isso, Kim Kardashian construiu um império de roupas íntimas na SKIMS.

Apesar de não ter a sua própria linha de lingerie, Khloé Kardashian também consegue 'arrasar' com qualquer look deste género. Prova disso foi a última capa da revista Bustle.

Na terça-feira, dia 3, a estrela de reality shows foi capa da edição de dezembro da Bustle, fotografada por Ellen von Unwerth. Khloé usou apenas um conjunto de roupa interior 'picante' que consistia num sutiã preto, uma tanga transparente e uma cinta-liga. Todas as peças eram da Fleur du Mal.

Na imagem, pode ver-se Khloé a ser fotografada por uma série de homens que focam a câmara em si. Além da lingerie, a modelo mostrou-se com um pequeno toque de glamour ao usar um casaco Fendi de alta costura.

Mas o look não ficou por aí. A irmã Kardashian usou também acessórios como sapatos felpudos de salto alto, da Gianvito Rossi, uns óculos escuros da Dior e um colar Bucherer.

Para as restantes fotografias que surgem na revista, Khloé manteve a ousadia. Numa delas pode ver-se a modelo com um conjunto monocromático todo creme que evocava uma certa nostalgia retro.

O sutiã era da New York Vintage e foi combinado com um conjunto de meias Wolford transparentes com bainha rendada. Os sapatos Manolo Blahnik (também transparentes) foram uma homenagem à polémica tendência de sapatos tão adorada pela irmã Kylie Jenner.

Numa outra foto, Khloé Kardashian usou um espartilho sem alças, da Rosamosario, que apresentava um decote bem profundo. Apesar disso, o corpo da modelo estava um pouco mais coberto do que nos looks anteriores que se focaram especificamente na lingerie.

Para tornar a imagem ainda mais provocadora, Khloé completou o seu visual com luvas rendadas da Handsome Stockholm Opera e jóias brilhantes da De Beers.

