Kourtney Kardashian Barker fez uma nova publicação na sua página de Instagram no fim de semana do Memorial Day (feriado que se comemorou nos EUA na segunda-feira, dia 26 de maio), e destacou-se a 'homenagem' que fez ao marido.

A celebridade publicou na rede social uma selfie em que aparece com uma t-shirt branca e vermelha com o nome do músico, Travis Barker.

O visual ficou completo com dois colares e um par de óculos escuros, além de ter exibido o anel de noivado e a aliança de casamento.

"Fim de semana prolongado", escreveu na legenda da partilha onde mostrou outras imagens, entre elas uma outra selfie em que aparece de biquíni. Veja na publicação abaixo.

