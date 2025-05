Alabama Luella Barker, filha de Travis Barker e enteada de Kourtney Kardashian, surpreendeu tudo e todos ao mostrar na sua página de Instagram um conjunto de fotografias ousadas.

As imagens foram publicadas na rede social este domingo e rapidamente ficaram em destaque em meios de comunicação internacionais.

Com um biquíni reduzido, e realçando o seu lado mais sensual, é assim que podemos ver a jovem de 19 anos. Veja as imagens e as reações às mesmas na publicação abaixo.

Leia Também: Kourtney Kardashian sobre ser madrasta: "Amo o meu papel"