Kourtney Kardashian Barker é mãe de quatro crianças, Mason, de 15 anos, Penelope, de 12, e Reign, de 10, da anterior relação com Scott Disick, e ainda do pequeno Rocky Thirteen, de 18 meses, que tem em comum com o marido Travis Barker.

Por sua vez, Travis Barker é pai de Landon, de 21 anos, de Alabama, de 19, e da enteada Atiana, de 25, fruo da relação com a ex-mulher Shanna Moakler.

Kourtney Kardashian Barker, portanto, é madrasta dos filhos mais velhos do músico e afirmou que "ama esse papel".

"Amo o meu papel de madrasta porque não sinto que a minha responsabilidade seja disciplinar", partilhou, referindo que conversa com o companheiro "sobre isso" e que o mesmo é quem "lida com as coisas mais difíceis".

"Dou conselhos, ou tento ser um bom exemplo. Aliás, até dizem que seres um bom exemplo é a melhor maneira de ensinar os teus filhos, mais do que apenas dizeres certas coisas", acrescentou. "Sinto que, com sorte, é apenas ser uma influência positiva ou um exemplo, e temos muitas conversas boas e rimos. Sinto que, da melhor maneira possível, posso estar lá para dar apoio, ou da maneira que eles queiram que eu esteja, durante o tempo que quiserem", continuou.

E como já era amiga de Travis Barker e dos seus filhos antes de começar a namorar com o artista, sentiu que seria uma transição "tranquila". "Acho que ajudou. Também costumava pensar: 'Temos uma base tão boa que seria perfeito'. Mas, às vezes, pensava: 'Isto é muito difícil, misturar famílias'", admitiu.

"Acho que foi difícil para todos, mudámo-nos da casa onde morámos durante toda a vida com as crianças e depois dividimos o espaço. O que fizemos aos poucos. Ficámos, se não me engano, um ano de meio separados, mas casados, a morar a um quarteirão de distância um do outro. Acho que foi uma transição muito útil", recordou ainda.

Leia Também: Kourtney Kardashian celebra três anos de casamento com Travis Barker