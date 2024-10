Landon Barker está de parabéns e a data não ficou esquecida. O pai, Travis Barker, dedicou uma publicação no Instagram ao filho mais velho para assinalar a chegada ao 21.º aniversário.

Ao destacar um conjunto de imagens (com várias antigas), o músico começou por escrever: "Feliz aniversário, Landon. Abençoaste o meu mundo há 21 anos e sou eternamente grato. Tão orgulhoso do homem que te tronaste".

"És o melhor filho e irmão que alguém poderia pedir. Amo-te sempre e para sempre, meu miúdo, e aprecio todos os momentos contigo", completou.

De recordar que Travis é ainda pai de Alabama, de 18 anos, e da enteada Atiana, de 25, fruto da relação terminada com Shanna Moakler. O músico tem ainda o filho Rocky, do atual casamento com Kourtney Kardashian.