A família Kardashian está em festa! Kim Kardashian completa 40 anos, esta quarta-feira, dia 21 de outubro, data que a mãe, Kris Jenner, fez questão de assinalar nas redes sociais.

"Feliz Aniversário para a minha Kimberly!!! És uma alma tão linda e um ser humano incrível... Agradeço a Deus todos os dias por ti e por me teres escolhido para ser tua mãe... És a mais incrível filha, mamã, mulher, irmã, tia e amiga e fazes-nos sentir tão especiais e amados. Obrigada por estares sempre lá para nós e por cada momento precioso e memória. Amo-te tanto, é impossível medir e estou muito orgulhosa de tudo o que tu fazes. És a minha doce e linda miúda", escreveu a matriarca do clã mais famoso do mundo na legenda de algumas fotografias que marcam a vida de Kim. Veja as imagens na galeria.

